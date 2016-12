Dakar, 23 dec (APS) - Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye procédera, mardi à 10h, à l’Ecole nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Thiès, au lancement de sous-projets de transfert régional de technologies, annonce un communiqué transmis à l’APS.





Ces sous-projets concernent la chèvre rousse de Maradi, la transformation de viande séchée "kilichi" et le broyeur fourrager pour la production de blocs nutritionnels densifiés, précise le document.



Il est, à cette occasion, prévu la remise symbolique aux bénéficiaires de 350 couples de caprins de la race de Maradi, de dix broyeurs fourragers pour la production de bloc nutritionnel densifié.



Des parchemins seront aussi remis aux bénéficiaires de la formation en techniques de fabrication de viande séchée "kilichi", renseigne la source.



Elle ajoute que ces sous-projet sont financés par le programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAP) dans le cadre du transfert régional de technologies et facilités par le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP).



Et ils sont portés par l’association nationale des professionnels de la viande et du bétail du Sénégal (ANPROVBS) et le conseil national de la maison des éleveurs (CNMDE).





SBS/PON