Linguère, 17 août (APS) - L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Shigeru Omori a procédé, jeudi, à l’inauguration du centre de formation en élevage de Linguère construit et équipé à hauteur de 43 millions de frs CFA, a constaté l’APS.

Le diplomate Japonais avait à ses côtés Cheikh Ndiaye, secrétaire général de l’association "Fedde Bamtoore Aynabe Jolof " bénéficiaire de l’appui nippon.

La cérémonie s’est déroulée en présence du préfet du département Amadou Bamba Koné, de la conseillère des collectivités territoriales Coumba Diaw et des éleveurs.

L’association "Fedde Bamtoore Aynabe Jolof" a, avec le soutien financier du Japon, construit ce centre et acquis un camion frigorifique, deux réfrigérateurs et un groupe électrogène.

La structure qui collecte, conserve et transforme 48000 litres de lait par an encadre chaque année près de 1000 éleveurs formés sur différents sujets tels que les actes vétérinaires et le changement climatique.



"Ce projet a été retenu parce qu’il contribue de manière significative à réduire les pertes de lait et à améliorer la couverture des besoins nutritionnels des populations", a dit Shigeru Omori.

L’ambassadeur du Japon au Sénégal a en outre appelé les membres de l’association et les éleveurs de Linguère à "tout faire pour assurer la maintenance de ce bâtiment et de ses équipements qui sont des symboles de l’amitié et de la solidarité entre les peuples du Sénégal et du Japon".

Pour sa part, le président de "Fedde Bamtoore Aynabe Jolof", Dioubeyrou Samba Kâ a dit sa satisfaction pour cet "acte important qui nous vient du Japon et qui permet de sortir de quelques difficultés".

"Cela nous permet également de faire un grand bond. Si on était à 10, aujourd’hui nous sommes à 1000" a soutenu M. Kâ, indiquant être demandeur d’autres "actions similaires".



