Saint-Louis, 26 fév (APS) - Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, a affirmé vendredi à Saint-Louis, que la grippe aviaire est sous-contrôle après l’apparition de deux foyers et dans le centre et le nord du pays.

"Je tiens à dire de façon claire qu’après l’apparition du premier foyer à Pout, le ministère n’a pas tardé à réagir pour circonscrire ce cas dans ce périmètre. A l’heure actuelle, cette situation est sous contrôle’’, a dit le ministre interpellé par la presse sur l’apparition de cette maladie dans deux foyers à Pout (Thiès) et au parc de Djoudj (Saint-Louis.

"A Djoudj également la maladie est sous contrôle et nous n’avons pas d’inquiétude", a dit M. Diop, appelant les populations à continuer à consommer la viande qui est saine.

Il a remercié le gouverneur de Saint-Louis qui a réagi avec promptitude après l’apparition de la maladie à Djoudj.



Le ministre a annoncé pour bientôt le démarrage de la campagne de vaccination du cheptel à l’échelle nationale.

Il a décliné la vision de la politique globale du chef de l’Etat qui consiste à moderniser le secteur de l’élevage qui passe par certains leviers lesquels visent à augmenter la productivité en mettant un focus sur l’alimentation du cheptel, la santé animale, l’amélioration du cadre et des acteurs.

Il a invité les collectivités locales à mettre à la disposition des éleveurs des terres pour la relance des cultures fourragères. Il a par ailleurs annoncé l’arrivée en avril de 1400 génisses gestantes destinées à améliorer la race bovine.

