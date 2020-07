Saint-Louis, 19 juil. (APS) - Sept mille moutons sont disponibles dans les foirails et marchés de la région de Saint-Louis, a indiqué samedi le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Kâ.

L’année dernière à la même date, seules 6.000 têtes de moutons avaient enregistrées dans la région, a-t-il rappelé, à l’issue d’une visite dans les département de Podor, de Dagana et de Saint-Louis.

Il a déclaré avoir remarqué que partout où il est passé, toutes les dispositions sont prises pour ‘’une bonne opération de Tabaski 2020’’.

Selon lui, au niveau des frontières de la Mauritanie et du Mali, la gendarmerie et la police sont engagées comme de ‘’véritables patriotes et travaillent au service de leur nation’’.

Le ministre de l’Elevage a par ailleurs lancé un appel à l’endroit des consommateurs sénégalais, leur demandant de se procurer leurs moutons à temps, de façon à éviter les rassemblements qui sont une source de propogation du coronavirus. Acheter tôt son mouton permet aussi à l’Etat de faire les réajustements nécessaires en cas de déficit, a-t-il ajouté.

Il a rassuré les éleveurs et opérateurs du foirail de Marmyal, à Saint-Louis, sur la sécurité de ce point de vente. A ce sujet, il a souligné que ‘’les autorités administratives de la région ont pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser tous les marchés et foirails’’.

Il a rappelé que l’Etat n’a pas pour rôle d’acheter des moutons, mais d’agir comme ‘’facilitateur’’. Ce faisant, il prend toutes dispositions pour soutenir les éleveurs, afin de rendre les moutons ’’accessibles à toutes les bourses’’ et de permettre "un approvisionnement correct du pays, en moutons’’.

Samba Ndiobène a rappelé que l’Etat a mis à la disposition du ministère de l’Elevage, un fonds d’appui à la stabulation doté d’une enveloppe de 3 milliards de francs Cfa. Ce fonds est destiné à accompagner les opérateurs afin qu’ils "puissent aller au niveau de la sous-région et à l’intérieur du pays pour approvisionner le pays en moutons durant la fête de Tabaski’’.

Au total, 84.000 moutons seront nécessaires pour couvrir les besoins en consommation des populations de la région de Saint-Louis (nord) pour la fête musulmane de Tabaski.