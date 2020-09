Pikine, 7 sept (APS) – Le ministre de l’Elevage et des productions animales Samba Ndiobène Kâ s’est félicité lundi à Pikine (banlieue de Dakar) du ‘’bon état d’esprit’’ des vendeurs de bétail rencontrés dans les différents sites de la région de Dakar

’’Je voudrais me féliciter de l’état d’esprit des acteurs que j’ai trouvés sur place. On s’en félicite. Je me félicite du bon comportement des acteurs malgré les difficultés’’, a-t-il notamment indiqué à la fin d’une tournée de plusieurs sites de vente de petits ruminants dans le département de Pikine aprés les fortes pluies.

De fortes pluies se sont abattues dans la région de Dakar ce week-end, poussant le président de la République à déclencher le Plan ORSEC (Organisation de secours) pour venir en aide aux victimes de ces intempéries.

M. Kâ, accompagné de plusieurs experts et officiels et acteurs du secteur, a assuré qu’il s’était déplacé dans la banlieue de Dakar pour constater les difficultés, nées de ces fortes pluies et voir en relation avec tous les services concernés comment permettre à ces acteurs d’évoluer dans un cadre approprié.

Selon lui, cela permettra au gouvernement de mettre ces acteurs dans un environnement qui leur permettra de répondre à la demande nationale. ’’C’est une demande permanente’’, a-t-il rappelé.

Interrogé sur la réalisation prochaine d’un abattoir moderne, il a répondu : ’’Pour ce qui est du site spécifique d’implantation de cet abattoir moderne, ce sera un site qui sera choisi suite à des concertations avec les différents acteurs’’.

Il a expliqué cette démarche par la volonté du président de la République qui a demandé à son gouvernement ’’de procéder à chaque fois de besoin par une approche participative en vue d’impliquer l’ensemble des acteurs’’.

