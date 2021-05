Ngayokhème, 15 mai (APS) - Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, a invité, samedi à Ngayokhème, une commune du département de Fatick, les collectivités territoriales et les institutions de financement à s’impliquer dans la formation des acteurs du sous secteur des équidés.



’’J’invite toutes les collectivités locales, le Fonds de stabulation, la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), les partenaires au développement à s’impliquer dans le financement de la formation des sociaux professionnels dans le but de lutter contre le sous emploi, le manque de professionnalisme et la pauvreté des acteurs sociaux professionnels du sous secteur des équidés’’, a déclaré M. Diop.



Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle de célébration de la Journée nationale de promotion du bien-être des équidés (cheveux-ânes) organisée dans la commune de Ngayokhème.



Etaient présents le ministre des Sports Matar Bâ, par ailleurs maire de la commune de Fatick, et Mbagnick Ndiaye, ancien ministre et maire de Ngayokhème, lees autorités administratives, les élus locaux, les acteurs de l’élevage.



Aly Saleh Diop a rappelé que son département s’est engagé dans la mise en place d’une gestion professionnelle du sous-secteur des équidés pour induire son développement.



’’Le développement des métiers liés à l’utilisation des équidés, moteur d’insertion de création d’emplois, de main d’œuvre, s’inscrit au rang de priorité’’, a-t-il dit.



Le ministre a exhorté les populations à œuvrer pour le bien-être des équidés, ’’ces nobles créatures vecteurs de développement’’.



’’Malgré l’importance de leur rôle dans cette société, les équidés subissent de nombreux préjudices’’, a souligné M. Diop, relevant que des réformes avaient été engagées en vue ’’de réglementer le transport hippomobile’’.



Selon lui, ’’le bien-être de l’équidé ne peut pas être dissocié de celui de son propriétaire’’.



