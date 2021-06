Sandiara (Mbour), 11 juin (APS) – La Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la municipalité de Sandiara ont signé une convention de partenariat devant déboucher sur l’érection d’un marché moderne de bétail pour un coût 5 milliards de francs Cfa, a constaté l’APS.



Serigne Guèye Diop, le maire de Sandiara, une commune du département de Mbour et Cheikh Tidiane Bâ, le directeur général de la CDC, ont paraphé le document, jeudi dans la soirée, ouvrant ainsi la voie à la mise en place prochaine d’un marché international de bétail sur un site de dix hectares.



‘’Cette convention a pour finalité de faire de Sandiara un centre commercial, un marché de foirail moderne avec toutes les commodités requises, une innovation du Plan Sandiara émergent (PSE), déclinaison locale du Plan Sénégal émergent’’, a expliqué le maire après la signature.



Il a souligné que Sandiara était réputée pour sa zone industrielle dotée d’une trentaine d’unités industrielle, pour 45 milliards de francs d’investissements, de ses douze agropoles, en plus de l’agropole intercommunal d’un coût de 56 milliards de francs CFA.



‘’Il nous manquait ce secteur tertiaire avec le marché de Sandiara dont le foirail va abriter mille bovins ainsi qu’un marché de viande, un abattoir moderne, un marché de fruits et légumes, entre autres’’, a dit l’élu local.



‘’Nous sommes fiers de venir accompagner le maire de Sandiara dans ses projets innovants de construction de marchés modernes et sécurisés’’, a de son côté réagi le directeur général de la CDC.



Il a dans la foulée assuré qu’un comité allait être mis en place pour mener la réflexion sur les projets appelés à être mis en œuvre dans le cadre de cette convention de partenariat.





ADE/AKS