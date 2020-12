Dakar, 29 dec (APS) – Le Dr vétérinaire à la retraite, Paly Cissé, a ouvert récemment à Vélingara (Kolda) une clinique dénommée ’’Fouladou vétopharma’’ et ambitionne de nouer un partenariat ’’fécond’’ avec l’ensemble des acteurs de l’élevage.



’’(…) nous envisageons de nouer un partenariat fécond avec l’ensemble des acteurs de l’élevage du terroir département et assurer également le conseil en élevage pour une meilleure performance des exploitations’’, a-t-il indiqué dans une note de présentation de sa clinique, parvenue mardi soir à l’APS.

Dr Cissé, vétérinaire à la retraite, installé désormais à Vélingara, a assuré que sa mission va consister à participer au développement de l’élevage et à la consolidation de la santé animale dans le département, à la santé publique de façon générale.

Il a dit avoir reçu de l’Etat du Sénégal, une autorisation d’exercer à titre privée la médecine vétérinaire dans le département de Vélingara, par arrêté du ministre de l’Elevage et des Productions animales.

Dr Cissé promet à travers ’’Fouladou Vétopharma’’ de mettre également son expertise à la disposition des structures de développement et des collectivités territoriales du département de Vélingara, pour l’élaboration, l’exécution et le suivi des projets et initiatives locales dans le domaine de l’élevage.

Le vétérinaire, à la retraite, a également fait part de son ambition d’assurer pour les acteurs de l’élevage du département de Vélingara, la disponibilité et la proximité des médicaments vétérinaires, mais les prestations cliniques, l’amélioration génétique animale, la fourniture d’intrants et de matériels d’élevage.

Selon lui, le cheptel du département de Vélingara est estimé à 193 035 bovins, 84 515 ovins, 105 070 caprins, 49 840 porcins, 8 095 équins, 27 840 caprins, 651 081 volaille familiale.

Dr Cissé a servi dans plusieurs régions du Sénégal en qualité chef de service départemental de l’Elevage et des productions animales (Linguère et Matam), puis chef de service régional de l’Elevage et des productions animales (Ziguinchor, Matam, Fatick et Dakar).

Il a travaillé comme expert en Elevage au projet de développement de l’Elevage dans le département de Matam (PRODAM) et au Projet de développent de l’Elevage au Sénégal oriental et en Haute Casamance (PDESOC).

