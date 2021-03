Dakar, 17 mars (APS) - Le représentant de la FAO au Sénégal, Dr Gouantoueu Robert Guei, et le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, ont procédé, à Linguère (Louga, nord), à la remise de 50 géniteurs béliers et 100 brebis reproductrices à 50 ménages vulnérables de la Zone sylvopastorale, a appris l’APS mercredi.

’’Les 50 chefs de ménages vulnérables, essentiellement constitués de femmes, ont reçu chacun(e) 1 bélier et 2 brebis’’, précise un communiqué de la FAO reçu à l’APS.

La même source rappelle que l’agence onusienne a appuyé ces ménages pastoraux vulnérables en géniteurs béliers et brebis reproductrices pour leur permettre de développer des activités productives et de consolider leurs moyens d’existence.

Ils ont été formés aux bonnes pratiques d’élevage et sont membres de huit organisations professionnelles (OP) partenaires de la FAO dans la mise en œuvre des champs écoles agropastoraux (CEAP) en Zone Sylvopastorale, signale le communiqué.

Soixante-dix producteurs ont aussi reçu leurs certificats de facilitateurs relais de Champ école agropastoral (CEAP) lors de cette cérémonie, fait-elle savoir, ajoutant qu’ils sont dotés de capacités techniques pour appliquer les bonnes pratiques d’adaptation au Changement Climatique et les diffuser dans leurs organisations

’’Le Champ Ecole est une approche de formation participative et d’apprentissage par la pratique. Il offre aux agriculteurs, éleveurs et sylviculteurs les outils pour optimiser capacités techniques et organisationnelles des communautés afin d’améliorer leur résilience’’, explique-t-on dans le texte.

Cette activité a été organisée par le projet Résilience Climatique mis en œuvre par la FAO au Sénégal et financé par le Fond pour l’environnement mondial (GEF).



Le projet intervient dans trois zones éco géographiques : Ferlo, Bassin arachidier et Sénégal Oriental et dans sept régions administratives : Louga, Matam, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Tambacounda.

