Dakar, 7 juil (APS) - Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le Représentant Régional d’Eximbank Inde, Selva KUMAR ont signé mercredi, à Dakar, un accord de financement relatif au projet de construction de la liaison 225 kV Tanaff-Ziguinchor, pour un montant de près de 19 milliards de FCFA.



La cérémonie de signature de cet accord de financement entre l’Etat du Sénégal et Eximbank Inde (basée à Abidjan) s’est tenue à la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE).



Elle s’est déroulée en présence également du directeur général de la SENELEC, Pape Demba Bitèye.



Amadou Hott s’est réjoui de la coopération fructueuse entre les deux pays, qui contribue à la réalisation de projets et programmes stratégiques dans les secteurs les plus importants, notamment l’électrification rurale, l’agriculture, les transports, la santé.



’’(…) Ce financement est destiné à réaliser le projet de liaison 225kV Tanaff-Ziguinchor qui permettra de boucler Ziguinchor avec le réseau de l’OMVG à partir de Tanaff, afin de sécuriser l’approvisionnement électrique du Sud et de parer à tout désagrément de rupture continue de service’’, a indiqué le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.



Il a rappelé que ’’ce financement vient en complément de celui de 200 millions de dollars US pour la réalisation de la ligne électrique Tambacounda-Kolda-Ziguinchor et des postes associés de Kolda et Ziguinchor dont les travaux sont terminés avec une mise en service imminente des ouvrages’’.



Ce financement complémentaire d’Eximbank Inde devrait apporter ainsi, a-t-il ajouté, ’’une réponse à ce risque élevé qui pèse sur la fourniture d’électricité dans la région sud’’.



Le directeur général de la SENELEC Pape Demba Bitèye a, pour sa part, noté que ce projet devrait renforcer le désenclavement électrique de la zone sud et ainsi permettre une meilleure exploitation de son potentiel économique.