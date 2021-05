Tomboronkoto (Kédougou), 31 mai (APS) - Le président Macky Sall a lancé, lundi, à Tomboronkoto, une localité de la région de Kédougou (Sud-Est) un programme d’électrification de 2. 000 villages et procédé à la mise en service du réseau électrique de trois villages.



Le cortège présidentiel est arrivé à Tomboronkoto sans tambour, ni trompette conformément à l’invite faite par le chef de l’Etat après le décès accidentel de trois membres de l’équipe du site d’information Leral.net.



Accueilli dans la sobriété par les autorités administratives locales de Kédougou, les responsables du Programme d’urgence de développement communautaire(PUDC), le président Sall a déclenché le système d’électrification des villages de de Tomboronkoto, Ngary et Makounding.



Il a ensuite suivi les explications du Coordonnateur du PUDC, Cheikh Diop sur le réseau électrique des villages de Tomboronkoto, Ngary et Makounding et le programme d’électrification des 2.000 villages.

Piloté par le PUDC, le projet d’électrification de 2.000 villages vise à rehausser le taux de couverture sur le plan national.



Il est articulé autour de plusieurs volets dont la construction de 520 km de dorsales électriques dans les régions de Kolda, Ziguinchor, Louga et Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Matam et Thiès.



Y figurent également la réalisation de 6.750 km de lignes moyenne tension, la construction de 6.000 km de réseau basse tension, la fourniture et la pose de 2.000 transformateurs.



Selon un document du PUDC, la réalisation du projet fera passer le taux de couverture projeté à 69 % en fin 2021 à 79% en 2023, avec un accès à l’électricité de plus de 880.000 habitants supplémentaires.



Il indique qu’à ce jour, le projet a réalisé l’électrification de 171 villages dont 10 ont été receptionnés et mis en service.



Concernant la région de Kédougou, le projet va électrifier 136 villages dont Kédougou (60), Salémata (39) et Saraya (37).







