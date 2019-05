Diourbel, 10 mai (APS) - Les perturbations notées ces derniers jours dans la fourniture de l’électricité à Diourbel (centre) sont liées à un problème de maintenance et aux fortes températures, a déclaré Lémou Faye, responsable local de la distribution de Senelec à Diourbel et dans la région.

’’Ces deux dernières semaines, quelques perturbations ont été ressenties dans l’alimentation de la ville de Diourbel. Elle sont liées en partie à notre programme de maintenance pré -hivernale et à des conditions de températures très élevées avoisinant les 46° dans la zone’’, a-t-il dit à la presse.

’’La semaine dernière, il y avait coupure tout simplement parce qu’un feu s’est déclaré à la Gouvernance obligeant la Sénélec à couper l’électricité dans toute la ville’’, a expliqué le chef du service de la distribution à Diourbel et Touba.

D’autres incidents dans les commune de Pattar et de Touré Mbonde également ont occasionné des coupures d’électricité dans la zone, a t-il souligné, précisant qu’à chaque fois, les agents ’’ont réagi à temps pour limiter les dégâts’’.

’’Le programme de maintenance suit cours. On est en train d’élaguer des arbres, de reprendre les installations et on poursuit les travaux. Et on fera le maximum pour minimiser les temps de coupures’’, a assuré M. Faye.