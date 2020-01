Pouté (Diourbel) - Le directeur général de la Société nationale d’électricité (Senelec), Pape Demba Bitèye, a procédé vendredi à Pouté, dans la commune de Tocky Gare (Diourbel, centre), à la mise en service de l’électricité en faveur de quatre villages de la localité, a constaté l’APS.

‘’On est venu aujourd’hui procéder à la mise en service des quatre villages qui ont été électrifiés à savoir Ngoulé, Belky, Pouté et Ngolomone. Ces villages rentrent dans le cadre du projet d’accès universel que Sénélec a développé et qui concerne 275 localités’’, a-t-il dit au cours d’une cérémonie organisée à cet effet.

Selon lui, le président de la République a pour objectif de raccorder tous les villages du Sénégal à l’électricité d’ici 2025.

‘’C’est un objectif que le président de la République nous a fixé (…) pour que l’accès universel soit concrétisé et comme aujourd’hui, chaque pas que nous posons doit contribuer à réduire la fracture et les inégalités entres les populations urbaines et les populations rurales’’, a indiqué M. Bitèye.

Pour le DG de la Sénélec, le raccordement à l’électricité de ces villages contribuera au développement d’activités socio-productives qui peuvent bénéficier aux populations de la commune de Tocky Gare (arrondissement de Ndoulo), sous le leadership du maire Abdou Diagne et de l’ensemble de ses administrés.

Le maire Tocky Gare, Abdou Diagne, a salué les efforts consentis par le président de la République pour l’accès à l’électricité des populations de sa localité.

‘’Douze ans avant l’accession du président de la République, Macky Sall, au pouvoir, il n’y avait que trois villages (Tocky Gare, Afiya Mbacké et Mérina Sarr) de la commune de Tocky Gare qui étaient raccordés à l’électricité. En six ans, on a assisté à l’électrification de 10 villages, a-t-il magnifié.

Présentement, treize villages des 58 villages de la commune sont électrifiés. Pour un maillage complet de la commune, le maire a plaidé pour une prise en compte des 46 villages non électrifiés.

Selon Abdou Diagne par ailleurs président de l’association des maires du département de Diourbel, le gouvernement a assez fait dans cette commune de 20 mille habitants, notamment sur la santé, l’allégement des travaux des femmes, l’élevage mais surtout sur le domaine de l’électricité.

Aussi, il a sollicité ‘’la mise en place d’un poste de courant pour résoudre les problèmes de baisse de tension qui ralentissent le débit du forage. Les gens sont obligés de faire des kilomètres pour trouver de l’eau’’.

‘’Dans la commune de Tocky Gare, six autres villages seront électrifiés dans le cadre du programme 218 villages et un autre village sera électrifié dans le cadre du programme Inde phase 2’’, a annoncé Baba Diallo, directeur de l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (Aser).

M. Diallo a rappelé qu’en 2012, le taux d’électrification était de 24%, un taux que le président de la République a jugé insuffisant. ‘’C’est pour cela, note-t-il, qu’il a décidé de lancer le plan d’électrification rural et c’est dans ce cadre que beaucoup de villages ont été électrifiés’’.

Par la voix du représentant des villages électrifiés, Waly Sarr, les populations de la commune de Tocky Gare ont exprimé leur satisfaction avec le raccordement de leur localité au réseau de la Senelec.

‘’A présent, on se reconnait dans l’émergence parce qu’on est arrivé à un moment où une localité sans électricité ne peut pas se développer. Ces quatre villages vivaient dans l’obscurité et c’est grâce au PSE qu’on a vu la lumière’’, a-t-il dit.