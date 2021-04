Dakar, 9 avril (APS) – Les caissons devant être posés sur le site gazier du projet Grand Tortue Ahmeyim, à la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, seront installés à partir du mois de juin prochain, a annoncé vendredi à Dakar, un responsable de l’entreprise en charge de leur construction.



"La mise à l’eau du premier caisson est prévue dans les prochains jours, son déplacement va se faire en fin mai. Nous considérons que c’est la bonne période pour l’installation sur le site est la période comprise entre juin et octobre compte tenu de la houle’’, a notamment déclaré Antoine Bidault, le directeur de Eiffage Génie Civil Marine à Dakar.



S’exprimant en marge d’une visite des autorités portuaires de Dakar sur le chantier de construction des ouvrages, il a assuré que ses équipes se préparaient déjà à poser le premier caisson courant juin, son transport étant prévu en mai.



Il a informé qu’une tonne de cailloux avait été déjà mise pour préparer l’assise des caissons qui seront au nombre de 21. A ce jour, six ont déjà été fabriqués.

Ces infrastructures pesant 7 000 tonnes vont protéger les mouvements des navires qui vont briser la houle pour que, derrière, les gens puissent travailler en toute sécurité afin que le gaz soit bien traité, a expliqué M. Bidault.



Selon lui, les caissons vont également protéger le gaz naturel qui va être liquéfié ensuite transporté. ‘’Toute cette liquéfaction sera amarrée de manière permanente en mer. Donc il faut la protéger. C’est sera le rôle des caissons", a-t-il affirmé.



De son côté, le directeur général du Port Autonome de Dakar, a souligné que ce projet constituait une illustration de ce que le Port entend entreprendre pour faire du Sénégal un hub industriel régional.



"Ce projet est une illustration de ce que nous voulons en matière d’investissement au Sénégal. C’est pourquoi nous voulons aussi multiplier ce genre de chantier qui emploie plus de 1 700 personnes de diverses nationalités", a fait valoir Ababcar Sedikh Bèye.



Ce projet bâti sur une superficie de 12 hectares sera cédé au Port de Dakar à la fin du projet de même que le quai qui a été dragué de sept mètres près côté du site, s’est-il réjoui.





