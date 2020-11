Kaffrine, 17 nov (APS) – Le taux de pénétration de l’électricité dans la région de Kaffrine est de 9 à 40 % en huit ans grâce à l’intervention de la société Energie rurale (ERA), a soutenu mardi l’adjoint du gouverneur chargée des affaires administratives.



’’En 2012, la région de Kaffrine avait un taux de 9% d’électrification rurale. L’intervention d’ERA a permis aujourd’hui une amélioration de ce taux d’électrification. D’après les données de de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), nous sommes aujourd’hui à 40 % de taux d’électrification rurale’’, a notamment indiqué Abou Bâ.



Il s’adressait à des journalistes à l’issue d’un Comité régional de développement (CRD) consacré à la planification de l’électrification rurale. La rencontre était à l’initiative de cette société de fourniture de services énergétiques. Elle a enregistré la participation de chefs de services techniques, d’élus locaux et d’autorités administratives.



’’Il y a beaucoup de projets en cours dans la région de Kaffrine. Et, si ces projets arrivent à terme, l’électrification rurale de Kaffrine sera à un taux de 54%’’, a fait savoir l’adjoint du gouverneur de Kaffrine.



Il a expliqué que la réunion rencontre avait permis une harmonisation des interventions de l’Etat en matière d’électrification rurale à Kaffrine.



’’Depuis 2015, nous avons électrifié 189 villages de la région de Kaffrine sur un objectif de 1.000 villages avec l’appui de l’Etat du Sénégal’’, a par exemple fait savoir le directeur général de ERA, Léopold Faye.



A Kaffrine, a-t-il confirmé, ’’dans les cinq dernières années, nous sommes passés d’un taux d’électrification de 9% pour arriver aujourd’hui à 40%’’.



Selon lui, dans la région, des projets d’électrification sont en cours de réalisation et certains sont en train d’être lancés. ’’D’ici 2021, nous envisageons d’atteindre 54% de taux d’électrification rurale à Kaffrine’’, a dit M. Faye.



’’Nous sommes concessionnaires de l’électrification rurale. Et, nous travaillons depuis cinq ans dans la concession qui couvre les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou’’’, a rappelé le directeur général de ERA.





MNF/OID/AKS