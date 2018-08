Dakar, 27 avr (APS) - La production du champ pétrolier de Sangomar, au large des iles du Saloum va commencer en 2021, a-t-on appris vendredi de source officielle.

Le président Macky Sall a reçu jeudi une délégation de Cairn et Woodside, compagnies partenaires dans l’exploitation du champ pétrolier de Sangomar, indique le site de la Présidence.

Il indique que ces "groupes ont annoncé commencer à produire en 2021".

Dans le cadre de leur discussion avec le président Sall, les membres de la délégation de Cairn et Woodside ont également évoqué la "position stratégique du Sénégal, classé 7-ème pays en matière de réserves en hydrocarbures en Afrique", ajoute la même source.

Des découvertes importantes de pétrole ont été faites depuis 2014 dans les blocs Sangomar Offshore et Sangomar offshore profond.

Le champ SNE de Sangomar disposerait d’un potentiel de production estimé à plus de 2,7 milliards de barils.

Le groupe écossais Cairn Energy est le premier actionnaire avec 40% des parts.

Les compagnies pétrolières australiennes Woodside Petroleum et FAR Ltd détiennent 35% des parts et le reste appartenant au gouvernement sénégalais (10%), via l’opérateur national PETROSEN.