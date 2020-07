Dakar, 9 juil (APS) – La Senelec et l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME) ont lancé, jeudi, sur tout le territoire national, un programme conjoint de sensibilisation, sur les avantages de l’économie d’énergie et la promotion de la maîtrise de la consommation, a constaté l’APS.

‘’Nos partenaires de l’AEME qui nous accompagnent dans cette initiative, mettront à disposition leur énorme expertise sur les gestes et comportements simples, mais essentiels pour impacter considérablement sur la consommation d’électricité’’, a expliqué le directeur général de la SENELEC.