Kaolack, 13 juin (APS) – Le Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (Sutelec) s’est élevé, samedi, à Kaolack (centre) contre la ‘’non implication’’ des partenaires sociaux et des associations consuméristes dans l’élaboration du Code de l’électricité.



‘’Nous dénonçons la non implication des partenaires sociaux et des associations consuméristes dans l’élaboration du code de l’électricité qui va gouverner demain le secteur’’, a lancé le secrétaire général du Sutelec, Mouhameth Abib Aïdara lors d’une conférence de presse.



Il a déploré le fait que le nouveau Code de l’électricité soit élaboré par le gouvernement du Sénégal sans que les tous acteurs ne soient impliqués.



‘’Il a été adopté en conseil des ministres sans pour autant que les acteurs que nous sommes ne soyons impliqués’’, a-t-il notamment déclaré.



‘’C’est une situation que nous n’accepterons pas. Ce code est en voie d’être adopté à l’Assemblée nationale, mais nous pensons que les travailleurs que nous sommes avons le droit de savoir ce qui s’y trouve’’, a ajouté Mouhameth Abib Aïdara.



Le sutelec, a-t-il informé, est en train de mobiliser ses troupes pour sensibiliser les travailleurs sur la réforme institutionnelle et sur la démarche du gouvernement du Sénégal.