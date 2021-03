+++De l’envoyé spéical de l’APS : Birane Hady Cissé+++





Thioubalbél (Matam), 28 mars (APS) - Le village de Thioubalbél, dans la commune de Nabdji Civol ( département Matam, nord) a été raccordé, samedi, au réseau électrique par le Programme d’urgence pour le développement communautaire (PUDC), a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



Situé dans une zone enclavée, où les habitants éprouvent d’énormes difficultés pour accéder au chef-lieu de commune Nabadji et à Matam, Thioubalbél a reçu samedi des hôtes de marque.



La délégation conduite par le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a parcouru plus d’une heure des sentiers sablonneux pour accéder au village.



Elle a traversé des champs de riz et des périmètres maraichers et affronté la poussière, avant de voir les premières habitations.



Sur place, une foule l’attendait malgré la forte chaleur. Persone ne voulait manquer l’évènement appelé à être gravé dans la mémoire des plus de 600 habitants de ce village de pêcheurs.



Pendant des décennies, les populations ont rêvé d’avoir de l’électricité. Ils ont gardé leur mal en patience, jusqu’aux travaux du PUDC.



Samedi, ils étaient très pressés de pouvoir bénéficier en fin de l’électricité. La sonorisation défectueuse, alimentée par deux batteries, n’a pas découragé les populations.



Des cris de joie ont accompagné, le déclenchement du système d’électrisation par le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.



La lumière émanant des premières lampes ont galvanisé les habitants de Thioubalbél.



Dans ce village, le PUDC a réalisé un linéaire réseau MT de 0 ,3 km et linéaire réseau BT de 2,796 km et une puissance transformatrice de 50 Kva.



Dans le cadre du projet, plusieurs raccordements d’électricité sont prévus. Il s’agit de la mosquée, de l’école primaire, 112 abonnements entre autres.



Le PUDC compte aussi doter le village d’équipement post récolte quatre pompes pour l’irrigation, la construction d’une station de pompage pour l’irrigation de 520 hectares et du poste de Santé.



S’adressant aux populations, Samba Ndiobène Kâ a fait savoir qu’avec le raccordement de Thioubalbél au réseau électricité, ‘’ une promesse a été réalisée’’.



Il a salué l’attitude des populations qui ont patienté pendant longtemps, en vantant les avantage de l’électricité.



M. Ka a rappelé que le nombre de villages à raccorder au réseau électrique était important et assuré qu’il le seront dans les meilleurs délais par le biais du programme mis en oeuvre par le PUDC









BHC/AKS