Mbour, 11 jan (APS) – Les parlementaires devraient davantage appréhender les enjeux liés à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, a souligné Abdoulaye Baldé, président de la Commission énergie et ressources minérales de l’Assemblée nationale.



‘’L’intérêt supérieur de la nation doit pousser la représentation nationale à mieux appréhender les enjeux liés aux secteurs pétrolier et gazier, stratégiques pour notre économie nationale’’, a-t-il notamment déclaré vendredi à Mbour (ouest).



Intervenant à un atelier de renforcement de capacités des parlementaires sur les questions liées au secteur pétrolier, Baldé a insisté sur le fait que les ressources minières faisaient l’objet de convoitises tout en cristallisant l’attention des citoyens et des partenaires au développement.



‘’Compte tenu des enjeux que suscitent le pétrole et le gaz dans notre pays, le renforcement des capacités était devenu une évidence pour les députés’’, a expliqué Abdoulaye Baldé.



Il a réaffirmé l’option de la commission parlementaire qu’il dirige de s’inscrire dans une ‘’dynamique participative et inclusive’’ afin de ‘’jouer pleinement’’ son rôle de contrôle et d’évaluation des politiques publiques en la matière.



Il s’est réjoui de l’organisation de cette session qui permettra de ‘’fédérer les initiatives’’ en vue d’’’un développement harmonieux’’ du secteur des hydrocarbures au Sénégal.



ADE/AKS