Malém Hodar, 13 oct (APS) – Tawa, un quartier de la commune de Malèm Hodar, dans la région de Kaffrine, sera bientôt raccordé au réseau électrique grâce aux premiers financements émanant du Programme d’appui aux commune et agglomérations du Sénégal (PACASEN), a annoncé Abdou Ndao, maire de cette commune du centre du pays.



‘’Dans le cadre des financements du projet PACASEN, nous avons pris l’initiative d’électrifier le quartier de Tawa situé dans la commune de Malém Hodar’’, a-t-il assuré en marge d’un tournoi de football doté de la Coupe du maire.



Avec les 27 millions de francs mis à notre disposition par le PACASEN et les 9 millions de francs prélevés du Fonds d’équipement des collectivités territoriales, nous allons pouvoir exécuter ce projet d’électrification. Le marché a d’ailleurs été lancé et l’appel d’offre sera dépouillé incessamment’’, a souligné Ndao.



Dans la commune de Malèm Hodar, le quartier de Tawa est le seul n’ayant pas encore été électrifié. Cela sera bientôt un mauvais souvenir, a laissé entendre le maire qui a promis aux sportifs de sa commune la construction d’une tribune au niveau du stade municipal.



Au total, le PACASEN, doté de 130 milliards de frs CFA va démarrer ses activités dans 123 communes, parmi lesquelles Kaffrine, Mbirekelane, Koungheul et Malém Hodar.



Ce programme de l’Etat vise à accompagner les collectivités territoriales, avec l’appui de la banque mondiale (BM) et de l’agence française de développement (AFD).



MNF/AKS