Dakar, 14 jan (APS) - Le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé, a officiellement lancé mardi, les travaux de la phase d’exploitation du champ pétrolier Sangomar en contresignant la décision finale d’investissement présentée par les membres de la joint-venture.

Cet acte fait suite à la prise par le président de la république d’un décret autorisant la phase d’exploitation au bénéfice des opérateurs que sont les Australiens (Far et Woodside), l’Américain Cairn Energy et la société nationale Petrosen.

Le champ pétrolier Sangomar produira dans sa phase 1 un total de 230 millions de barils avec une production journalière estimée à 100 000 barils par jour. La production effective se fera, selon le ministre en 2023, année où le premier baril est attendu.

Un ensemble de 23 puits est prévu qui seront reliés à un navire de production, de stockage et déchargement (FPSO). Le navire en construction sera dans les côtes sénégalaises en 2022, a précisé le ministre du Pétrole et de l’Energie lors de la signature du contrat avec les membres de la joint-venture.

Les partenaires au projet ont récemment décidé de modifier le plan d’investissement en changeant d’option concernant ce navire, a dit M. Cissé, ajoutant que l’acquisition sous forme d’achat a été décidée en lieu et place d’une location.

Il a profité de l’occasion pour inviter le secteur privé national et les jeunes sénégalais à profiter de ces opportunités pour se mettre à niveau.



En 2014, deux découvertes de pétrole et de gaz naturel ont été successivement faites en eaux profondes, au large de Sangomar (ouest), à l’issue du forage de deux puits d’exploration (…) par le consortium constitué par les compagnies pétrolières Cairn Energy, Conocophillips, First Autralian Resources et la PETROSEN.