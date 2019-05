Dakar, 16 mai (APS) - Le Mole 4 du Port autonome de Dakar abrite jeudi (23 mai) une cérémonie de réception des tribunes destinées à la construction de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye, située à environ 80 km au nord de Dakar, a appris l’APS.



La réception officielle des dits engins sera précédée d’une conférence de presse prévue à partir de 9 heures 30, précise notamment un communiqué parvenu à l’APS.



Des représentants du ministère du Pétrole et des Energies, de Senelec (Société nationale de d’électricité) et des autorités portuaires prendront part à la manifestation à l’occasion de l’arrivée au port de Dakar des premiers navires transportant les tribunes destinées à la construction du premier projet d’énergie éolienne à échelle industrielle au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, rapporte la même source.



Le Parc éolien de Taïba Ndiaye, doté d’une une capacité installée de 158 MW (46 turbines, tours en acier de 117 m, lames de 62 m), représente plus de la moitié de l’énergie renouvelable produite au Sénégal, rappelle le document.



Le projet va augmenter de 15 % la capacité de production d’électricité du Sénégal et permettra la création de nombreuses opportunités d’emplois pendant la construction, à la fois directement et indirectement, pour la communauté de Taïba Ndiaye, peut-on y lire.



Le communiqué rappelle qu’un vaste programme d’investissement social permettant de générer des moyens de subsistance durables pour les communautés a déjà été amorcé dans l’agriculture et l’offre de possibilités de formation professionnelle aux jeunes.



Sur la durée de vie du projet, ces investissements apporteront une contribution d’environ 20 millions de dollars, assurent ses promoteurs.



AKS