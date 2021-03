+++De l’envoyé spécial de l’APS : Birane Hady Cissé+++



Bakel (Tambacounda), 28 mars (APS)- Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a annoncé samedi soir, l’électrification procghaine de toutes communes du département de Bakel, dans la région de Tambacounda.



‘’ Dans le cadre du Programme d’électrification de 2.000 villages, du Programme d’urgence de développement communautaire(PUDC), toutes les communes de Bakel seront electrifiées’’, a-t-il dit au troisième jour de sa tournée dans six régions du Sénégal.



Dans cette partie orientale du pays, Samba Ndiobène Kâ a visité les réalisations du Programme d’Urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers(PUMA).



Dans la commune de Bakel, le PUMA à amélioré et densifié le réseau électrique avec une extension de 7,5 killomètres et l’installation de 100 lampadaires.



Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale s’est réjoui de l’extension du réseau électrique, dans cette commune frontalière avec la Mauritanie.



Dans le contexte d’insécurité dans la sous région, Samba Ndiobène Kâ a plaidé pour le renforcement de la sécurité au niveau des frontières.



Lui emboîtant le pas, le député maire de Bakel, Ibrahima Baba Sall a estimé que ‘’ l’électricité est un intrant de sécurité’’.



Il a salué les efforts de PUMA dans l’amélioration de l’éclairage et l’extension du réseau électrique.





BHC/AKS