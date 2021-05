Keur Madaro (Thiès), 27 mai (APS) - Le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Energies, Adama Diallo, a procédé à l’inauguration d’un premier poste totalement numérique de Senelec, jeudi, à Keur Madaro, dans les faubourgs de Thiès, a constaté l’APS.

D’une capacité de 225 kilovolts, ce poste réalisé en février a coûté 8,83 milliards de francs CFA.

Il constitue une composante du programme "Pôles 2020", d’un coût global de 129 milliards de FCFA, financé avec un prêt du gouvernement français.

"Le projet permet de sécuriser le réseau de transport et de transporter l’énergie depuis les postes de Diass et de Tobène, tout en procédant à l’extension des postes de Diass, de Thiona et Tobène", a expliqué Adama Diallo.

L’ingénierie, la réalisation et la mise en service de cette infrastructure ont été assurées par de jeunes ingénieurs sénégalais fraîchement sortis des écoles polytechniques (EPT) de Thiès et Dakar.

Ces jeunes ingénieurs travaillent pour le compte de Vinci Energies, chargée de la réalisation du projet, a relevé le directeur général adjoint de ladite société Abdallah Sabri.

L’entreprise française est liée depuis 2016 à ces grandes écoles sénégalaises par des conventions.

La nouvelle infrastructure consacre Thiès comme "un carrefour énergétique", a dit Pape Demba Bitèye, directeur général de Senelec, la société nationale d’électricité.

En plus de Tobène Power, la région abrite les centrales solaires de Méouane et de Mérina Dakhar, ainsi que la centrale éolienne de Taïba Ndiaye, a-t-il fait remarquer.

Cet équipement s’inscrit dans une "vision claire" du président Macky Sall pour une électricité "durable, abondante et à moindre coût", a ajouté le DG de Senelec, qui avait à ses côtés son homologue Nani Diawara, de la NAWEC, la société nationale d’électricité de la Gambie.

Depuis le 18 juin 2018, début du programme "Pôles 2020", plusieurs ouvrages à Diamniadio, Kounoune, entre autres, ont permis de fournir de l’électricité "sans interruption" à des "centaines de milliers" de citoyens à travers le pays, a dit le directeur adjoint de Vinci.

Vinci a profité de l’occasion pour offrir 500 cartables et des tables-bancs aux écoles élémentaires de Peycouck, Keur Madaro, Keur Mor Ndiaye et Kaba Sall.