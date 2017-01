Thiès, 5 jan (APS) - Le ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, Thierno Alassane Sall, a annoncé, jeudi à Thiès, que l’Etat va investir 15, 5 milliards de francs CFA, dans la construction de lignes à haute tension, qui permettront dans un premier temps à 20.000 personnes vivant dans 2000 foyers d’avoir accès à l’électricité

A terme, dit-il, 400.000 Thièssois pourront disposer de l’énergie, grâce à la réalisation d’un nouveau poste à haute tension à Thionakh, dont le poste électrique avait pris feu en août dernier, privant d’électricité des localités sénégalaises et des pays voisins.

Thierno Alassane Sall s’exprimait lors d’une visite de chantiers réalisés dans la ville de Thiès et ayant permis à de nombreux ménages de cette ville d’avoir un accès à l’énergie électrique.

Il a effectué cette visite en compagnie d’une forte délégation comprenant le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, le maire de la ville, Talla Sylla, le directeur général de la SENELEC, Mouhamadou Maktar Cissé, et des cadres et responsables de la SENELEC.



Il a souligné que l’ambition du président Macky Sall est de doter toutes les régions du Sénégal, même les plus de reculées, de postes à haute tension, grâce à un investissement de plus de 100 milliards de francs CFA.

Selon lui, l’Etat a accompli des "efforts énormes" pour stabiliser la production en énergie électrique. Il a ajouté que des dispositions sont prises pour sécuriser la distribution de l’électricité.



Il indique que la SENELEC est en train de travailler pour des prix compétitifs, dans l’optique d’alléger les dépense des ménages.

A cet égard, il a rappelé que le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé une baisse de 10 pour cent sur les factures d’électricité des consommateurs.