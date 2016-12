Dakar, 20 déc (APS) – L’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) envisage de créer un réseau de journalistes spécialisés dans ce domaine pour sensibiliser les populations sur les avantages de ce type d’énergie, a annoncé mardi, son directeur général, Djiby Fall.

"Nous pensons associer la presse dans notre mission de faire la promotion des énergies renouvelables et dans cette mission, la sensibilisation occupe une très grande place", a-t-il dit lors d’un atelier sur le rôle des médias dans la promotion des énergies renouvelables.

M. Ndiaye a soutenu que l’ANER "prévoit de mettre en place un réseau pour que la presse puisse faire correctement sa sensibilisation auprès des populations".

Pour ce faire, poursuit-il, "il faudrait qu’elle (la presse) comprenne les enjeux de cette sensibilisation et sache ce que sont les énergies renouvelables, quelles sont les différentes pistes des énergies renouvelables, quel bénéfice les populations peuvent en tirer".

"Si les énergies renouvelables doivent être un succès au Sénégal, il va falloir que les Sénégalais adhèrent à ce projet, et pour cela, il est impératif qu’ils comprennent à la fois les vertus qui sont rattachées à cette question et leur déclinaison dans tous les aspects de la vie", a dit le directeur de la promotion et de la coopération de l’ANER, Aziz Fall.

M. Fall estime que "si on parvient à démontrer que le choix des énergies renouvelables aura une incidence sur la réduction de la facture à long et moyen terme, les Sénégalais seront beaucoup plus réceptifs à ce message".

Aziz Fall a souligné que l’ANER a besoin des journalistes pour qu’ils soient les relais afin qu’il n’y ait plus de discontinuité entre le message de l’Agence et les Sénégalais.