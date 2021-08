Dakar, 2 août (APS) - L’Agence de Presse sénégalaise (APS) et le Millenium Challenge Account (Mca-Sénégal) vont signer, "dans les jours à venir", un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre au Sénégal de ce projet destiné à réduire la pauvreté par le biais de la croissance économique, a-t-on appris vendredi de la direction de l’APS.

Initiative de l’administration américaine, ce fonds destiné à accélérer la croissance consiste en un partenariat avec les pays qui ont réalisé des performances dans trois domaines.



Il s’agit de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, de la création d’un environnement favorable à l’initiative privée et de l’engagement de l’Etat à effectuer des investissements importants dans le domaine social.

Pour la deuxième fois depuis 2009, le Sénégal a été déclaré éligible à ce programme, avec la signature d’un second accord (Mca-Sénégal II) relatif à l’énergie, en vue notamment d’assurer une fourniture d’électricité de qualité et à coût abordable aux populations.

D’un montant global de 600 millions de dollars soit, 360 milliards de francs CFA, dont une subvention de 550 millions de dollars (du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et une contribution du gouvernement du Sénégal de 50 millions de dollars, ce programme quinquennal (2020-2025) d’accès universel à l’électricité est axé sur trois projets.

Le premier projet vise à moderniser et renforcer le réseau de transport de la société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec).

Ce programme ambitionne également, à terme, d’améliorer de manière conséquente l’accès à l’électricité, surtout dans les zones péri-urbaines et rurales, mais aussi le cadre légal propice à l’amélioration de la viabilité financière et à la bonne gouvernance du secteur pour une fourniture d’électricité en quantité et en qualité.

L’objectif est de réduire la pauvreté par la croissance économique avec une fourniture d’électricité de qualité à partir de la source, à faibles coût disponibles, pour que la Senelec puisse ainsi satisfaire la demande sur le réseau interconnecté au Sénégal.