Interpellé sur la question, lors de la réunion du comité régional de développement (CRD) spécial sur la vulgarisation du plan national d’Aménagement et de développement territorial (PNADT), le ministre a promis de convoquer une réunion avec l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) et les deux communes concernées.

’’On a un problème de limite avec la commune de Colobane. La carrière de Danki, l’une des plus grande du département de Mbacké fait l’objet de litige. C’est un problème que l’on doit résoudre parce que c’est une bombe à retardement’’, a déclaré Mbaye Tine, maire de Taïf.



D’après un document de géolocalisation réalisé par l’ARD de Diourbel, ’’non seulement la carrière mais l’ensemble des villages qui gravitent autour sont de la commune de Taïf’’, a insisté Mbaye Tine.

Pour tous les travaux réalisés à Touba, les entreprises viennent extraire à la carrière à Danki, donc une perte énorme pour la commune, a t-il déploré.



’’Pour le problème de carrière entre la commune de Kaïf et celle de Colobane dans le département de Gossas, région de Fatick, on va régler cela dès la semaine prochaine au plus tard’’, a assuré Oumar Guèye.



Il a ajouté qu’une fois, le problème tranché, des correspondances seront envoyées aux gouverneurs de Diourbel et de Fatick pour leur signifier à quelle commune appartient la carrière.