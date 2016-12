Dakar, 21 déc (APS) - Les métiers aéroportuaires doivent être adossés aux nouvelles technologies pour un management de qualité du secteur, ont estimé, mercredi à Dakar, des experts de l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS).



‘’La gestion aéroportuaire a changé (…) et repose essentiellement sur les nouvelles technologies et les systèmes IT ‘’ a expliqué Papa Diéry Sène, directeur du contrôle interne de gestion des ADS, lors d’une conférence sur le thème des métiers aéroportuaires face au numérique. Une rencontre organisée par la Fédération des étudiants en management en partenariat avec les ADS.



Dans le secteur aéroportuaire, "il faut s’adapter ou disparaître", a estimé Diéry Sène, préconisant ‘’un personnel performant qui maîtrise les concepts et notions manageriales, car nous sommes dans un monde scientifique’’.



‘’Il y a un système et une base de données, mais aussi une plateforme technique qui constitue le support des métiers aéroportuaires’’, a-t-il rappelé, ajoutant que le Sénégal a besoin de gestionnaires et de managers de qualité pour développer le secteur.



Pour sa part, la conseillère technique du directeur général des ADS, Awa Guèye Diagne, affirme que ce besoin va s’accroître en perspective du nouvel aéroport international Blaise Diagne. ‘’Nous sommes tenus de faire appel aux nouvelles technologies pour nous nous adapter et surtout dans le domaine de la sécurité aéroportuaire’’, a-t-elle déclaré.



Pour elle, l’objectif de cette conférence était de familiariser les jeunes étudiants avec les différents concept et techniques aéroportuaires, à travers notamment le rôle et les missions des ADS, mais aussi les différents métiers du secteur.