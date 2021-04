Dakar, 19 avr (APS) – La production industrielle s’est accrue de 12, 5 % au cours des deux premiers mois de l’année comparativement à la même période de l’année précédente, a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Sur les deux premiers mois de 2021, la production industrielle a progressé de 12,5% par rapport à la période correspondante de 2020", a-t-elle rapporté dans sa note d’évolution de la production industrielle.

Elle souligne qu’en février, la production industrielle hors égrenage de coton avait progressé de 10,4% relativement à celle de la même période de 2020.

Cette évolution est attribuable à la performance notée dans les industries extractives (+52,4%) et manufacturières (+6,2%), a-t-on appris par la même source.

En revanche, l’ANSD fait savoir que les productions des industries environnementales et celles d’électricité, eau et gaz avaient affiché des baisses respectives de 4, 8% et 0,2%.

