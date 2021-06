Diourbel, 2 juin (APS) - L’Agropole Centre va changer d’ici 2023 le visage de la région de Diourbel grâce à la mise en œuvre de plusieurs projets, a assuré, mercredi, Amadou Sall Dial, Directeur du Redéploiement industriel au ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries.

’’L’industrie est un processus. Mais d’ici à 2023, le visage industriel de la région de Diourbel va beaucoup changer’’ grâce aux activités de l’Agropole centre, a-t-il indiqué.

Amadou Sall Dial s’exprimait lors de la réunion de partage et de validation régionale du document de politique et de stratégie d’industrie du Sénégal à l’initiative du ministère du Développement industriel, et des Petites et Moyennes industries.

’’On a fini de budgétiser la politique industrielle. Les fonds sont disponibles pour l’Agropole centre. On a mis à disposition l’ensemble des fonds et au terme de la mise en œuvre de l’ensemble de l’Agropole centre, on devrait être sur 19 600 emplois’’, a-t-il déclaré.

’’La région de Diourbel fait partie de l’Agropole centre et le module central sera à Ndangalma. Mais il a des modules départementaux notamment à Kaël, Mbacké’’, a relevé M. Dial.

Les acteurs de la région ont travaillé pour définir les filières prioritaires de l’Agropole et encourager les acteurs économiques locaux à s’investir.

Pour le Directeur du Redéploiement industriel, ’’il faut privilégier la préférence nationale tant qu’il y a de l’expertise pour les projets’’.

’’Il existerait des contraintes sociologiques et culturelles et il faut revoir le modèle communicationnel et de le rendre accessible à la majorité des sénégalais’’, a-t-il estimé.

Pour les participants à la rencontre, l’industrialisation est une opportunité offerte la région de Diourbel.