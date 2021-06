Mérina Sarr (Ndangalma), 9 juin (APS) - Les Agropoles permettront d’assurer la sécurité alimentaire du pays en produisant plus et en transformant sur place, a indiqué le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, Moustapha Diop.

’’Ces agropoles vont nous permettre d’assurer notre sécurité alimentaire en produisant plus mais également en transformant sur place et en créant de la valeur ajoutée pour l’emploi des jeunes’’, a-t-il dit.

Moustapha Diop a fait cette déclaration mardi à Mérina Sarr, un village de la commune de Ndangalma, qui doit abriter des modules de l’Agropole centre.

Selon lui, ’’ce sont des pôles de développement agro-industriels visant à faciliter la mise en réseau des facteurs de la chaîne de valeurs’’.

Ce projet va à travers ses différentes filières créer 19 200 emplois directs compte non tenu des filières complémentaires qui vont générer des emplois indirects, à en croire le ministre.

’’Aujourd’hui, l’objectif est d’apporter la contribution du secteur de l’industrie à la politique de création d’emplois lancée par le président Macky Sall’’, a dit Diop.



Les populations de Mérina Sarr ont octroyé des terres aux pouvoirs publics pour la mise en œuvre de ce projet de développement.

’’Je vais (…) vous rendre ces terres en espérant que les transformations (...) doivent se faire sur ce site et que tout Ndangalma sera heureux demain (...)’’, a soutenu le maire de Ndangalma, Mor Ngom.