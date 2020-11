Kolda, 9 nov (APS) – Les agropoles que prévoit de mettre en place le gouvernement sénégalais vont permettre la création de 14.000 emplois directs et plus 35.000 emplois indirects, a affirmé, lundi à Kolda, le ministre des Industries, des Petites et Moyennes entreprises, Moustapha Diop.

‘’(…) avec les agropoles industriels, c’est 14.000 emplois directs, plus de 35.000 emplois indirects et qui vont impacter 365.000 ménages’’, a souligné le ministre, lors d’une visite de l’Agropole Sud.

Le ministre a entamé sa visite par la région de Ziguinchor, avant de se rendre dans celle de Kolda.

‘’Les agropoles sont des projets révolutionnaires du chef de l’Etat qui vont transformer l’économie de la Casamance’’, a-t-il souligné après une visite à l’unité de transformation des produits locaux de Sanankoro.

Le projet phare « Création de trois agropoles intégrées » vise à renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et à réduire la dépendance aux importations de produits agroalimentaires.



D’un point de vue opérationnel, il vise la création de 3 pôles de transformation agroalimentaire avec des vocations définies autour des filières de l’agriculture et de l’élevage, combinant des infrastructures et des services partagés et un cadre incitatif attractif et simplifié.

Les agropoles constitueront des pôles de développement agro-industriel facilitant la mise en réseau de tous les acteurs des chaînes de valeurs avec des capacités et des compétences accrues.

Elles servent de plateforme multi-filières d’incubation et d’intégration de technologies, d’équipements et de services en faveur des PME.