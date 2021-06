Louga, 2 juin (APS) – L’exploitation harmonieuse des ressources naturelles de la région de Louga (nord) pourrait en faire un centre d’excellence industrielle, a souligné, mercredi, un conseiller technique au ministère du Développement industrielle et des Petites et moyennes entreprises (PME).

‘’La région de Louga a des ressources stratégiques et naturelles en termes de foresterie, de produits de la mer, de ressources minérales et animalières, lesquelles mises en harmonie doivent contribuer à en faire un centre d’excellence industrielle’’, a laissé entendre Abdoulaye Ly.

Intervenant à un atelier régional de partage et de validation du Document de politique et de stratégie d’industrialisation du Sénégal, l’officiel du ministère en charge du Développement industriel a insisté à la mise en place de prérequis en termes d’assainissement, d’énergie, et d’aménagements primaires entre autres afin d’attirer les investisseurs.

Ces initiatives ne sont pas suffisamment mises en avant au Sénégal à l’exception de la commune de Mekhé dotée d’une zone économique dite du Kayor, et bientôt de la région naturelle de la Casamance avec une industrie du bois, a admis M. Ly, non sans inviter les opérateurs de Louga à s’en inspirer avec le soutien du ministère du Développement industriel.

Il a, à cet égard, appelé à la sécurisation du foncier, à l’affectation d’une bonne partie de l’expertise et des ressources financières de la diaspora à l’investissement, afin de contribuer à faire de la région de Louga un centre d’excellence dans le domaine de la formation dans les métiers des mines et de l’artisanat.

SK/AKS/ASB