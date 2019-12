Sandiara (Mbour), 29 déc (APS) - L’agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) et la municipalité de Sandiara ont procédé samedi à la signature d’une convention de partenariat pour la gestion de la zone économique spéciale (ZES) de cette localité du département de Mbour (ouest), a constaté l’APS.

Selon Aliou Mara, administrateur-délégué des ZES du Sénégal, il s’agit d’une convention de promoteurs-développeurs relative à l’administration, à l’aménagement, au développement, à la gestion et à la promotion de la ZES de Sandiara.

Profitant de la signature de la convention suivie d’une visite des différentes entreprises installées dans la ZES, il a renouvelé ses remerciements au maire de Sandiara, Serigne Guèye, et à son équipe municipale pour leurs ‘’efforts inlassables’’ en faveur de la promotion des investissements directs étrangers ainsi que des investissements privés sénégalais, conformément à la vocation des ZES.

‘’Cette signature intervient dans une période particulière, un peu plus d’un an après l’érection du domaine industriel de Sandiara en ZES, mais aussi à la veille du Conseil présidentiel de l’investissement’’, a souligné M. Mara.

La création des ZES, précise-t-il, est le parachèvement d’une ‘’importante et vieille réforme’’ visant à lever la principale contrainte au développement des investissements au Sénégal, notamment la disponibilité des terres aménagées pour l’industrie.

Les ZES constituent aujourd’hui ‘’un puissant élément d’attractivité’’ de la destination Sénégal, a soutenu Aliou Mara.



Il ajoute que, désormais, le Sénégal doit être en mesure d’offrir des services adaptés à la carte dans les mêmes conditions que Singapour, ile-Maurice, Corée du Sud, etc., pour les entreprises manufacturières, de l’agro-industrie, de la pharmacie, des technologies de l’information et de la communication, de l’électronique, de l’économie créative, entre autres.

‘’La ZES de Sandiara, tout comme celle de Diamniadio, de Diass, à côté de l’aéroport international Blaise Diagne et du cargo village en service, et bientôt celle de Sindou-Bargny à vocation métallurgique, doit refléter le symbole de la mise en commun de missions complémentaires qui permettront d’aboutir à des espaces d’accueil d’activités économiques qui auront pour vocation d’offrir des infrastructures et des services de standards internationaux aux entreprises locales et internationales’’, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le maire de Sandiara a signalé qu’au niveau de la zone franche, cinq entreprises se sont déjà installées pour un montant de 42 milliard de francs CFA et que d’ici la fin de 2020, cinq autres seront installées pour un montant de 100 milliards de francs CFA.

A ce tableau, note-t-il, s’ajoutent les agropoles d’une surface de 200 ha et, dans quelques jours, un autre qui va être aménagé dans une zone pouvant employer 2000 personnes.

‘’Au cours de ces cinq dernières années, les agropoles ont contribué d’une manière exponentielle dans notre budget le faisant passer de 65 millions de francs CFA en 2014 à 900 millions à 2019’’, a expliqué l’élu local, plaidant pour que Sandiara soit une zone spéciale parmi les ZES qui seront au nombre de dix.