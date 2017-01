Thiès, 16 jan (APS) – Les travaux de terrassement des autoroutes Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD)-Mbour-Thiès et Ila Touba ont enregistré "une évolution satisfaisante, avec un taux d’exécution de 84 %", a annoncé, lundi, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane.



M. Kane s’exprimait à l’issue d’une visite de chantiers des autoroutes AIBD-Mbour-Thiès et Ila Touba, en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Aly Ngouye Ndiaye, du ministre, porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, du gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy et des responsables de l’AGEROUTE.

Le ministre des Infrastructures a annoncé que les travaux du premier tronçon de l’autoroute AIBD-Thiès (10 km), seront livrés en novembre 2017 tandis que l’autoroute Ila Touba sera inaugurée en décembre 2018.

"Lors du prochain magal, les pèlerins pourront emprunter une partie de l’axe de l’autoroute Ila Touba, en évitant les embouteillages, en contournant la ville de Thiès, pour rallier la ville sainte", a-t-il promis.

Mansour Elimane Kane a indiqué que le Sénégal sera le premier pays de la sous-région à disposer de 230 kilomètres d’autoroutes, ce qui, selon lui, "démontre combien la politique du chef l’Etat, Macky Sall, en termes de réalisation d’infrastructure de première génération, se traduit en acte concret pour l’émergence du Sénégal".

Il a fait savoir que les impenses sur les personnes impactées par l’autoroute AIBD-Thiès qui s’élèvent à 60 millions de francs CFA, sont disponibles pour les ayants droits. Pour l’autoroute Ila Touba, ces montants s’élèvent à 400 millions de francs CFA et seront intégralement réglées, a t-il dit sans donner plus de détails.

Le ministre des Infrastructures a en outre annoncé que 20 forages seront réalisés au profit des villages impactés par l’autoroute. A cela s’ajoutent des bourses pour les étudiants, qui pourront suivre en Chine des formations sur les techniques de constructions des routes.

M Kane a précisé que les autoroutes Ila Touba et AIBD-Thiès ont été réalisées grâce à des financements innovants du groupe Exim Bank.



Il a ajouté que le Sénégal a déboursé les 15% tandis que le bailleur a financé la totalité des coûts de réalisation, avec une durée de remboursement souple dans 25 ans de concession.

De son côte, le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, a soutenu que "l’émergence du Sénégal est devenue une réalité avec toutes ces infrastructures qui sortent de terre, grâce à la vision du président Macky Sall, qui pose des actes concrets (…)".

Selon lui, "le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) fait son chemin, et aujourd’hui plusieurs zones rurales enclavées vont être dotées de routes, d’eau, d’électricité, afin que ces populations retrouvent le bien-être sociale et la dignité".

Le ministre et sa délégation, ont visité le projet AIBD-Sindia, les échangeurs de Thiambokh, les tronçons AIBD-Thiès, Thiès-Touba, en passant par Khombole, Bambey, dans la région de Diourbel.