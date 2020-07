Diourbel, 28 juil (APS) – La commune de Diourbel abrite le 13 août prochain une cérémonie d’inauguration des infrastructures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), a appris l’APS.



Les infrastructures réalisées dans la première phase en faveur des régions de Kaolack, Diourbel, Thiès et Mbour, avaient été déjà provisoirement réceptionnées, a notamment expliqué Sokhna Rokhaya Cissokho Seck, responsable de la cellule de communication et des relations publiques du PROMOVILLES



La manifestation sera présidée par le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye. Elle va tenir lieu d’inauguration au niveau national de l’ensemble des réalisations du projet, a-t-elle souligné.



La commune de Diourbel a bénéficié de 9, 29 km de route couvrant 11 axes. Il y a des routes bitumées, des routes en pavés, en plus des volets assainissement et des volets éclairage public.



Ces infrastructures ont été financées à hauteur de 3, 55 milliards FCFA par l’Etat du Sénégal et la Banque africaine de développement (BAD).



Mansour Faye va visiter les sites pour voir les réalisations qui vont impacter les quatre grands quartiers de la commune.



‘’Nous avons ciblé 5 axes (Souleymane Samb, Diadji Ba, Champs de course, Cheikh Anta, Cheikh Ibra) pour constater l’effectivité de ces réalisations ensuite, il s’en suivra une cérémonie officielle d’inauguration)’’, a expliqué Mme Seck.



