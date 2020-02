Foundiougne, 30 jan (APS) – Le ministre des Infrastructures terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a fait part jeudi de son optimisme pour une mise en service du pont à péage en mars 2021 au regard de l’avancée des travaux déjà exécutés de moitié.





‘’Nous sommes déjà à 50 % d’exécution des travaux au niveau du grand pont à péage de Foundiougne, si tout continu ainsi nous espérons faire la réception en mars 2021’’, a-t-il déclaré à des journalistes lors d’une visite effectuée le même jour sur les chantiers du pont en question.





Le ministre en charge des Infrastructures terrestres et du Désenclavement s’est notamment rendu sur les chantiers du pont à péage et sur d’autres concernant des infrastructures portuaires de Ndakhonga, en compagnie de son collègue chargé des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye.





‘’Ici, nous sommes en train de réaliser le pont le plus long du Sénégal, d’une longueur de 1300 mètres. Il sera à terme une solution durable pour améliorer la mobilité des populations dans une zone insulaire et particulièrement enclavée. Le pont financé à hauteur de 40 milliards de francs sera un raccourci pour aller en Gambie’’, a fait valoir Me Youm.





Venu, de son côté, superviser les travaux des infrastructures portuaires de Ndakhonga, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, s’est aligné sur les dates avancées par Oumar Youm pour annoncer la mise en service effective de ce port en mars 2021.





"Son ouverture est prévue en mars 2021. Donc, les deux ouvrages devraient être livrés aux populations en même temps’’, a insisté Alioune Ndoye, en indiquant qu’il ne restait à achever qu’une partie des terminaux d’hydrocarbures et quelques équipements à mettre en place.





Il a fait savoir que des tests de navigabilité seront organisés dans les jours à venir non sans rappeler qu’une réunion technique avec les ingénieurs en charge des travaux allait prochainement se tenir afin de faire en sorte que le travail ne puisse plus connaître de retard.