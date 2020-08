Dakar, 7 août (APS) – Le programme de modernisation des villes (PROMIVILLES) a annoncé la réalisation d’une station de pompage associée à un réseau de drainage des eaux pluviales à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, pour un coût estimé à 475 millions de francs CFa.



Les habitants des Unités 1 et 3 des Parcelles-Assainies et le Boulevard Seydina Mandione Laye sont parmi les grands bénéficiaires de cette station de pompage érigée à hauteur de la mosquée de l’Unité 2, selon un document reçu de Promovilles.



A Guédiawaye, le programme avait prévu de réaliser une route de près de 4, 5 Kilomètres dont 1, 6 entre l’Unité 1 et l’Unité 3 des Parcelles-Assainies. C’est sur cet axe que la station de pompage déjà opérationnelle a été réalisée.



L’ouvrage est composé d’une bâche de pompage de 6 mètres de profondeur avec un diamètre intérieur de 4 mètres en 2 compartiments, d’un dessableur, de deux électropompes de 250 m3/h chacune, avec une hauteur manométrique totale (HMT) de 14 mètres. A cela s’ajoutent des équipements électriques de commande, un groupe électrogène 80 KVA et une cuve journalière de 500 litres de carburant.



La même source souligne que sur financement de l’Etat du Sénégal et de la Banque africaine de développement (BAD), les travaux d’infrastructures sont en cours dans la ville de Guédiawaye pour la réalisation de 4,450 km de voirie neuve, éclairée et assainie.



Parmi les tronçons prévus, il y a l’axe Unité1-Unité 3-boulevard Seydina Mandione Laye long de 1600 m. Il part de la route des Niayes aux 2x2 voies de Cambérene.



Le document rappelle que ’’ce tronçon, du fait de l’absence de réseau de drainage dans un passé récent, était caractérisé par des situations récurrentes d’inondations observées surtout au niveau de la mosquée de l’Unité 2 des Parcelles assainies et le point bas de l’ex cinéma de l’Unité 3’’.



Pour résoudre définitivement ces nuisances, Promoville a réalisé la station de pompage des eaux pluviales déjà opérationnelle.



Le document explique qu’à partir de l’ex cinéma de l’Unité 3, une conduite gravitaire en PVC 400 mm est déjà posée sur un linéaire de 540 m avec 16 regards de visite et 5 batteries de grille.



Il indique que c’est par cette conduite gravitaire que les eaux pluviales sont drainées vers la station de pompage et évacuées par une conduite de refoulement PN 16 longue de 730 m vers la mer à travers le réseau gravitaire de la cité CSE Immobilier, communément appelé cité Aliou Sow).



