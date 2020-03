Kolda 11 mars (APS) – Les populations de Kéréwane, dans le département de Médina Yero Foula, ont réceptionné un pont et des ouvrages pour désenclaver la zone notamment pendant l’hivernage, a constaté l’APS.



’’Le projet de construction du Pont de traversée de la rivière Sofaniama et d’ouvrages Connexes (digue, route et seuil déversant) s’inscrit dans un contexte de désenclavement pour la libre circulation des personnes, des biens et des services et de lutte contre l’insécurité alimentaire’’, a déclaré Seydou Wane, directeur exécutif de l’ONG FODDE .



De l’avis de M. Wane , malgré le grand potentiel agricole de la zone d’intervention du projet, la population fait face à de nombreuses difficultés en matière de production, de conservation et de commercialisation.



De plus, ajoute-t-il, la localité est confrontée au problème récurrent lié à la traversée d’une zone marécageuse et du bras du fleuve Gambie dénommé ’’Sofaniama’’, où il est aménagé un ouvrage en bois renforcé par des rochers par les populations.



La traversée de ce cours d’eau est un exercice difficile surtout en période d’abondance des pluies, explique-t-on.



Cet ouvrage polarise, au-delà de Kéréwane, les villages de Nioro Katim et de Passy Ndery.



Sur l’emprise de la voie de circulation séparant ces deux localités, il existe une zone marécageuse et un affluent du fleuve Gambie dénommé ’’Sofaniama’’.