Kolda, 20 avr (APS) - La commune de Kolda (Sud) va poursuivre ses projets d’extension du réseau d’adduction d’eau et de réhabilitation de la voirie, a annoncé mardi son maire Abdoulaye Baldé.



"Nous allons, en plus des acquis obtenus dans la réalisation des infrastructures routières dans la commune avec plus de six kilomètres réalisées par Promovilles, poursuivre nos actions pour l’extension du réseau d’adduction d’eau avec 10 km et la réhabilitation de la voirie dans les quartiers", a-t-il déclaré lors d’une cérémonie de remise d’un don de denrées alimentaires.

M. Baldé a en outre annoncé l’acquisition de matériels lourds pour la prise en charge de l’assainissement de la ville de Kolda, comme prévu par le conseil municipal lors d’une session d’orientation budgétaire.



Il s’agit notamment d’un tracteur, d’une pelle mécanique, d’une citerne pour vidange et d’un gradeur.

Le maire de Kolda a indiqué qu’il sera procédé, "très prochainement", à la réception de ce matériel lourd dans le cadre de la prise en charge de l’assainissement dans la commune.

Selon lui, ses services font "un travail remarquable" dans le cadre du partenariat avec l’unité de coordination et de gestion des déchets (UCG).