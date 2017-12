Kolda, 23 déc (APS) - Le président de la République, Macky Sall a annoncé, samedi à Kolda (Sud), le démarrage en janvier prochain des travaux de bitumage des 180 km de route reliant Kolda à Médina Yero Foula en passant par Pata et Fafacourou.

"La boucle du Fouladou, qui part de Kolda vers Pata, arrive à Médina Yero Foula pour ressortir vers Fafacourou et Dabo sera goudronnée à partir de cette année. Les travaux vont débuter en janvier 2018, c’est dans quelques semaines" a indiqué Macky Sall.



Le chef de l’Etat qui présidait à Kolda la 4e Journée nationale de l’élevage a fait noter que "c’est 180 km de route goudronnée et qu’enfin pour la première fois le département de Médina Yero Foula pourra disposer de goudron sur son territoire".



"Soyez rassurés que cette doléance longtemps posée par les populations du fouladou sera bientôt un vieux souvenir" a indiqué le président de la République qui n’a pas écarté la possibilité de réhabiliter l’aéroport de Kolda.



La modernisation de Kolda est lancée avec les chantiers du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), en plus de l’achèvement des travaux de la Route nationale n° 6, a dit Macky Sall.





La 4e Journée nationale de l’élevage axée sur le thème : "Quelles stratégies pour l’éradication du vol du bétail pour une stabilité sociale et économique" a vécu à Kolda en présence de plénipotentiaires Bissau-guinéens, Gambiens et Maliens en charge de l’élevage, hôtes du ministre Sénégalais Aminata Mbengue Ndiaye.





MG/PON