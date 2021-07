Saint-Louis, 26 juil (APS) – Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a assuré lundi, que les travaux de l’aéroport de Saint-Louis allaient s’achever d’ici à la fin de l’année, la date prévue pour sa livraison.



’’A la fin de l’année nous aurons à livrer l’aéroport de Saint-Louis’’, a-t-il notamment dit en louant ‘’l’excellent timing des travaux’’.



Intervenant lors d’une visite sur le chantier, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a salué l’engagement de l’entreprise chargée des travaux et de son personnel.



Il s’est félicité du fait qu’après plus cent mille heures d’activité aucun incident n’a été enregistré dans ce site où évoluent 500 compatriotes.



‘’La sécurité entoure les travaux de cet aéroport international qui aura une piste de 2450 m de long et 45 m de large autant que la piste de l’AIBD’’, a-t-il souligné.



Il note que le projet structurant va donner à la ville de Saint-Louis une autre dimension au plan touristique et économique au grand bonheur de ses populations.



Le ministre a noté que les emprises sur le site seront bientôt libérées signalant que le ministre de l’Economie avait déjà signé l’arrêté les concernant.



L’AIBD va travailler à la libération des impenses et incessamment tout sera réglé définitivement, a dit le ministre remerciant également la mairie pour le travail de sensibilisation mené auprès des populations.



L’aéroport de Saint-Louis est un investissement de 23 milliards, a-t-il déclaré.





