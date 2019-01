Dakar, 31 déc (APS) – La deuxième section de la voie de dégagement nord (VDN) et les tronçons autoroutiers reliant respectivement l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) aux localités de Thiès et de Mbour, seront inauguré dès janvier, a annoncé lundi le président de la République Macky Sall.



"En janvier, je procèderai à l’inauguration de la 2ème section de la VDN et des tronçons autoroutiers AIBD-Thiès et AIBD-Mbour", a-t-il indiqué lors de son message radiotélévisé du nouvel an.



Le chef de l’Etat a, dans la foulée, annoncé le lancement du projet autoroutier qui va relier Mbour, la capitale de la Petite Côte, à Fatick et Kaolack, tout en se félicitant de ces infrastructures qui place le Sénégal parmi les pays ayant l’un des plus denses réseau en Afrique.



