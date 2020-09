Dakar, 5 sept (APS) - La maison d’édition Harmattan/Sénégal a abrité samedi la cérémonie de dédicace et de présentation du livre intitulé ’’ Métiers portuaires et focus sur la manutention du directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs ( COSEC) Mamadou Ndione.



Ce livre selon son auteur est ’’ la transcription de 25 ans d’expérience dans l’économie portuaire et maritime, et constitue une dette globale et insondable de la citoyenneté’’.



Il estime par ailleurs que ce livre partant d’une contribution de l’approche par compétences et la valorisation des acquis, devrait ’’ modestement aider dans la réorientation en perspective des enseignements vers des profils plus professionnalisant’’.



Venu présider la cérémonie de présentation, le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop a pour sa part loué les qualités littéraires de l’auteur, qui par ’’sa générosité a bien su mettre en contribution son expérience riche de plusieurs décennies dans les métiers portuaires et maritimes’’.



Le ministre, qui a rappellé le rôle moteur des activités portuaires et maritimes dans le dynamisme d’une économie, a aussi estimé que ce livre devrait constituer une bréviaire non seulement pour les professionnels mais aussi pour les étudiants qui seront tenter par ces métiers en perpétuelle évolution.



Le directeur de L’Harmattan Sénégal Abdoulaye Diallo a invité les personnalités publiques qui ont eu à occuper des responsabilités à avoir la culture ’’d’écrire et de témoigner pour la prospérité’’, notamment pour la jeune génération avide de connaissances concernant la manière dont le pays a été gouverné depuis son accession à l’indépendance.