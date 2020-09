Pikine, 24 sept (APS) – Les 16 communes du département de Pikine (banlieue de Dakar) vont recevoir plus de 17,614 560 milliards de francs CFA du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) pour la réalisation d’infrastructures sociales de base, a annoncé jeudi, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye.

’’Ici dans le département de Pikine, vous allez recevoir à termes, plus de 17, 614 560 milliards de francs CFA pour l’ensemble des 16 communes qui se trouvent dans ce département. La ville de Pikine à elle toute seule durant les cinq ans au total, 4 milliards de francs CFA’’, a-t-il indiqué.

M. Guèye intervenait lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison de la femme de Guinaw-rail nord, suivi du lancement officiel du PACASEN dans cette partie de la région de Dakar.

Le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, plusieurs autorités administratives et élus territoriaux, des dignitaires religieux et représentants d’organisations de femmes, de la société civile et du secteur privé du département ainsi que des officiels et partenaires au développement ont pris part à la rencontre.

’’C’est que le président de la République Macky Sall a décidé de mettre à la disposition des Collectivités de ce département. Ce qui est important également, c’est qu’il n’y a pas d’apport’’, a-t-il assuré.

Il s’agit d’un transfert direct de l’Etat du Sénégal vers les Collectivités territoriales pour leur permettre de réaliser des infrastructures sociales de base qui ’’impacteront positivement’’ sur leurs populations, a dit le ministre.

’’La territorialisation des politiques publiques est une réalité ici dans le département grâce à l’engagement, à la détermination et à la volonté du président de la République qui a donné instruction à son gouvernement pour faire en sorte que nos Collectivités territoriales soient viables, compétitives et porteurs de développement durable’’, s’est-il félicité.

