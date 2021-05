Ndoffane (Kaolack), 23 mai (APS) – Le maire de Ndoffane, Samba Ndiaye, a procédé au lancement des travaux de construction d’une route bitumées de trois kilomètres suivant deux artères principales de cette commune de la région de Kaolack, a constaté l’APS.



‘’Ce chantier financé par le Fonds d’entretien routier autonome (FERA) pour un montant de 300 millions de francs CFA, va couvrir deux axes principaux de la ville de Ndoffane’’, a expliqué le maire au cours de la cérémonie organisée samedi.



L’entreprise Jean Lefebvre est chargée d’exécuter ces travaux pour une durée de trois mois.



‘’Aujourd’hui, c’est un grand jour car le président de la République a donné des instructions pour que la commune de Ndoffane soit dotée de route bitumée. La commune est née dans les années 1800, mais n’avait jamais été dotée d’une route bitumée’’, s’est réjoui M. Ndiaye.



Il a assuré que le chantier allait concerner une distance de trois kilomètres qui seront construites sur deux artères principales de la commune de Ndoffane.



Il s’agit de l’artère reliant le lycée de Ndoffane aux cimetières musulmans de la commune sur un kilomètre, et un deuxième devant relier le marché Baye Dramé au quartier de Darou Salam, a rappelé le maire.



‘’Ce sera une route dotée de tous les accessoires de sécurité. Ce chantier est très important pour la commune de Ndoffane pour permettre aux populations de circuler pendant la saison des pluies’’, a-t-il fait savoir.



Il a par ailleurs annoncé un autre chantier de pavage du marché central de Ndoffane, en plus du complexe Valdiodio Ndiaye, un centre ultramoderne construit sur une surface de 4000 mètres carrés. Il a également évoqué la construction d’une tribune de 2.000 places au stade municipal et la réalisation de deux jardins publics.



‘’Nous sommes dans une dynamique de modernisation de la ville de Ndoffane et de création d’emploi’’, a fait valoir M. Ndiaye.