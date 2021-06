+++De l’envoyé spécial de l’APS : Birane Hady Cissé++



Ndioum (Podor), 13 juin (APS) – Au deuxième jour de sa tournée dans le nord du pays, le président Macky Sall a enchaîné, dimanche, les inaugurations d’infrastructures routières, électriques et lancements de travaux, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



Dans le département de Podor, il a notamment sillonné huit heures durant une dizaine de localités du Djéry, Walo, et l’Île à Morphil.



Dans la commune de Podor, le chef de l’Etat a inauguré l’Espace numérique ouvert (ENO) de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Il a coupé le ruban, dévoilé la plaque avant de procéder à la visite de l’infrastructure.



Il a par la suite remis du matériel agricole à des paysans locaux, dernier acte de son séjour dans cette commune de la région de Saint-Louis.



Sur la route de Ndioum, le Chef de l’Etat s’est arrêté à Diattar pour lancer les travaux de la route Diattar-Halwar. Cette route, d’une linéaire de 42 km est financée par la Banque arabe pour le de développement économique en Afrique (BADEA) et l’Etat du Sénégal.



A Ndioum, le président Sall a lancé les travaux de la dorsale électrique Linguere-Ndioum d’une longueur de 170 km. Une dorsale constituée d’une ligne moyenne tension appelée à être réalisée en quatre mois dans le cadre du Programme d’urgence communautaire (PUDC).



La dorsale électrique va permettre d’électrifier 37 villages, 27 dans la région de Louga et 10 dans la région de Saint-Louis.



A la sortie de la commune de Ndioum, le président Sall et le khalife de la famille Omarienne Thierno Madani Tall ont inauguré le tronçon routier Ndioum-Halwar

Cet axe, d’une soixantaine de kilomètres reliant Ndioum, Halwar et Demeth a été construit dans le cadre des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2.



A Médina Ndiathbe, le président de la République a réceptionné la route Médina-Ndiathbé et Saldé. Il a parcouru une quarantaine de kilomètres, avant de lancer à Cas-Cas, les travaux de construction de la route Cas-Cas Demeth.



Les populations sont sorties en masse pour exprimer leur joie, après le désenclavement de l’Ile à Morphil.



Le chef de l’Etat a ensuite remis des ambulances à des localités transfrontalières.



Il s’agit de neuf ambulances pour le département de Dagana (5) et Podor(4), acquis par le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).





BHC/AKS