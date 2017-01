Nianing (Mbour), 5 jan (APS) – Le maire de Malicounda (Mbour, ouest), Maguette Sène, a annoncé jeudi, un projet de 300 millions de francs CFA pour l’électrification des 22 villages de sa commune, a appris l’APS.

Ce projet entre dans le cadre du partenariat entre la commune et la société italienne Solaria group qui a réalisé la centrale solaire de Malicounda et qui a mis à la disposition de cette commune cette enveloppe financière.



‘’Solaria avait versé la somme de 300 millions de francs

CFA dans les caisses de la commune. Je crois que les travaux vont être réalisés d’ici la fin du mois de janvier’’, croit savoir M. Sène.



Il a fait cette annonce lors de la cérémonie de lancement des travaux de construction d’un centre d’état-civil secondaire et de trois ponts dans le village de Nianing. La réalisation de ces trois ponts de franchissement du ravin de Nianing, ainsi que celle d’autres infrastructures sont estimées à de 150 millions de francs CFA. Le financement est assuré par l’Agence de développement municipal (ADM).



‘’La construction de ces ponts sont nécessaires parce que ce ravin est un lieu de convergence des eaux pluviales de toute la contrée qui, en période hivernale, coupe le village de Nianing en deux, mettant ainsi les populations dans l’impossibilité de se mouvoir confortablement de part et d’autre du ravin’’, a expliqué Maguette Sène.



Devant cette situation ‘’handicapante’’, l’élu local a estimé devoir réagir et trouver ‘’dans les meilleurs délais une solution structurelle’’, afin de faciliter le déplacement des habitants de la localité durant toute l’année.



Selon lui, ce projet concerne aussi la réalisation d’une bretelle de pistes pour relier la ville de Mbour au village de Mboulème, distante de 3,5 km, ainsi qu’un autre pont au niveau du village de Sinthiou Mbadaane.



Le maire de Malicounda a, par ailleurs, annoncé un autre projet de 75 milliards de francs CFA, qui entre dans le cadre du partenariat public-privé (PPP), pour la construction d’une cité hôtelière dans le village de Nianing.



‘’C’est un projet pour lequel nous avons négocié avec le promoteur et sommes arrivés à détenir 10% du capital. En plus des 10% que nous détenons, l’entreprise va nous construire un amphithéâtre de 500 places, un terrain de sport multifonctionnel avec toutes les commodités requises pour des montants importants’’, a souligné Maguette Sène.